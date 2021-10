Autofahrer wird mit über 170 „Sachen“  bei Binsberg geblitzt

Weil es dort zuletzt mehrere, auch schwere Unfälle gab, kontrolliert die Polizei regelmäßig auf der B25. Dieses Mal mussten viele Raser beanstandet werden.

Die Verkehrspolizei Donauwörth hat am Dienstag von 10.50 bis 17.10 Uhr auf der B25 bei Binsberg eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Da sich in diesem Abschnitt der Bundesstraße in der jüngsten Vergangenheit 34 Verkehrsunfälle ereigneten, davon vier mit Personenschäden und einem Schwerverletzten, wird dort regelmäßig die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit kontrolliert. Erlaubt sind maximal 100 Stundenkilometer.

Im aktuellen Fall waren den Gesetzeshütern zufolge allerdings von 3572 in Fahrtrichtung Harburg erfassten Kraftfahrzeugen 122 deutlich zu schnell und wurden „geblitzt“. In 45 Fällen war keine gebührenpflichtige Ahndung mehr möglich, was zu einer Anzeige samt Punkteeintrag führt. In vier Fällen wird ein zusätzliches Fahrverbot die Folge sein.

Der negative Höchstwert wurde von einem Autofahrer mit 171 km/h erreicht, was einer Überschreitung von mehr als 70 Prozent entspricht. Hier gehen die Beamten von Vorsatz aus, was ein Bußgeldsatz von 1200 Euro und drei Monate Fahrverbot bedeutet.