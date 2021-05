Autoverkäufer in Donauwörth wird Opfer einer dreisten Betrugsmasche

Ein Donauwörther will sein Auto über eine Internetplattform verkaufen - und ist am Ende viel Geld los.

Eine Strafanzeige wegen einer dreisten - und leider ab und an erfolgreichen - Betrugsmasche erging Dienstag bei der PI Donauwörth.

Ein 35-jähriger Donauwörther inserierte zuvor seinen Wagen auf einem marktführenden Internetverkaufsportal für 10.400 Euro. Eine bislang unbekannte Frau täuschte unter vorgetäuschtem Namen vor, dass sie das Auto kaufen will. Sie kontaktierte den privaten Verkäufer per SMS. Über E-Mail wurde dann ein Kaufpreis von 10.200 Euro vereinbart und ein virtueller Kaufvertrag ausgefüllt. Die angebliche Käuferin forderte vorab Geld für Zoll, Verschiffung und mehr, was der Mann gutgläubig bezahlte.

Betrug im Internet: Mann aus Donauwörth überweist mutmaßlicher Autokäuferin über 2000 Euro

Insgesamt überwies der 35-Jährige 2350 Euro auf ein ausländisches Bankkonto. Dass die Frau danach immer noch mehr Geld forderte, kam dem Verkäufer schließlich merkwürdig vor und er recherchierte im Internet. Zusätzlich kontaktierte er die „echte“ Inhaberin des Namens über eine Suchmaschinenrecherche. Diese gab an, dass ihr Personalausweis im Internet kursiere und Betrüger diesen missbräuchlich einsetzen würden. Daraufhin erstattete der Autoverkäufer Anzeige wegen Betruges. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren läuft aktuell bei der Donauwörther Polizeiinspektion. (dz)

Lesen Sie auch: