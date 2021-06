Donauwörth/Bäumenheim-Hamlar

vor 36 Min.

Rettung für geschwächte Wildtiere im Tierheim in Hamlar

Diesen Uhu haben Spaziergänger an der Wörnitz in Donauwörth gefunden. Er hat eine Entzündung am Auge.

Plus In diesem Sommer stranden ungewöhnlich viele Wildtiere im Tierheim Hamlar. Leiterin Sonja Hofmeister rätselt, warum ihr die Menschen so viele Jungtiere bringen.

Von Barbara Wild

Zusammengeduckt in Reih und Glied haben sie sich zu einem einzigen Fellknäuel zusammengekuschelt. Zu erkennen sind ein paar lange Ohren, zwei Augenpaare und die kleinen Pfötchen. Erst als Sonja Hofmeister in den Käfig fasst und das Wollknäuel anstupst, stoben die sechs Feldhasen auseinander.

