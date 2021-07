Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall am Berger Kreuz

Bei einem Unfall am Berger Kreuz bei Donauwörth hat sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Was die Polizei bislang weiß.

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend am Berger Kreuz gestürzt und hat sich wohl schwer verletzt. Der 63-jährige war nach Angaben der Polizei gegen 19.35 Uhr auf der B2 in nördlicher Richtung unterwegs. Am Berger Kreuz wollte der Mann über die Abschleifung in Richtung Nürnberg weiter. Aus noch nicht bekannten Gründen stürzte er dabei ohne Fremdbeteiligung. Der Mann schlitterte etwa 15 Meter auf der Fahrbahn, ehe er im Grünstreifen liegen blieb.

Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten. Das Rote Kreuz brachte den 63-Jährigen dann nach der Erstversorgung durch einen Notarzt ins Krankenhaus.

Am Krad entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth war mit etwa 20 Mann zur Verkehrsabsicherung vor Ort. (dz)