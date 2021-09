Donauwörth

07:10 Uhr

Betonpumpen-Lkw in Donauwörth geklaut: Haftstrafe

Ein Litauer, der in Donauwörth einen teuren Lastwagen gestohlen haben soll, ist nun von einem Gericht verurteilt worden..

Von Michael Siegel

Am Ende eines aufwendigen Verfahrens hat das Schöffengericht des Augsburger Amtsgerichts einen 31-jährigen Bauarbeiter aus Litauen für einen spektakulären Diebstahl in Donauwörth verurteilt. Im März 2017 stahl der Mann einen rund 400.000 Euro teuren Lkw mit aufgebauter Betonpumpe vom Abstellplatz eines Bauzentrums.

