Chuck und Norris sind derzeit die Stars im Donauwörther Stadtwald

Plus Wenn Baumstämme aus dem Donauwörther Stadtwald geholt werden, ist meistens schweres Gerät im Einsatz. Derzeit aber helfen auch tierische Arbeiter mit.

Ein PS statt 100: Wenn nicht pure Maschinenkraft samt Lärm und Abgasen gefragt ist, sondern eine umweltschonende Holzernte, dann muss eine Alternative zur Technik her. Eine solche gibt es derzeit im Donauwörther Stadtwald zu bestaunen.