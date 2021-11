Corona: Warum sich Menschen jetzt erst für die erste Impfung entscheiden

Plus Bei den Sonderimpfterminen in Donauwörth ist nicht gerade viel los. Wer entscheidet sich jetzt noch für eine Erstimpfung und warum erst jetzt? Ein Ortsbesuch.

Über den Nachmittag verteilt öffnen ein paar Interessenten die Tür des Mehrgenerationenhauses in der Donauwörther Parkstadt. „Kann man sich hier impfen lassen?“, fragen sie. Ja, wer bisher noch gezögert hatte, ist hier richtig. Die vereinzelten Besucher haben sich nun doch für eine Impfung gegen das Coronavirus entschieden und nutzen dafür die Sonderimpftage des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK).