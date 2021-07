Die Stadt Donauwörth ehrt vier verdiente Persönlichkeiten

Plus Donauwörth würdigt vier Personen für deren großes ehrenamtliches Engagement. Eine Medaille wird posthum verliehen – dafür gibt es den meisten Applaus.

Was die Pandemie über Monate verhinderte, hat Donauwörths Oberbürgermeister nun nachgeholt: Jürgen Sorré ehrte verdienstvolle Persönlichkeiten mit Auszeichnungen, die der Stadtrat bereits vor der Corona-Krise beschlossen hatte. Den längsten Applaus bei der Festsitzung im Forum für Bildung und Energie erhielt dabei einer, dem die Sebastian-Franck-Kulturmedaille posthum verliehen wurde.