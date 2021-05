Dieb räumt sechs Opferstöcke in Donauwörther Kirche aus

In der Heilig-Kreuz-Kirche in Donauwörth hat ein dreister Dieb zugeschlagen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein dreister Dieb hat am Mittwoch in der Heilig-Kreuz-Kirche in Donauwörth sechs Opferstöcke aufgebrochen und geleert. Dies geschah der Polizei zufolge in der Zeit von 8 bis 15 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich laut Angaben der Kirchenstiftung auf mindestens 500 Euro. Wie hoch zusätzlich der Beuteschaden ist, wird aktuell noch ermittelt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. Die ermittelt wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls. (dz)

Lesen Sie auch: