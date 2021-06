Donau-Ries: Keine Testpflicht mehr für Besucher in Seniorenheimen

Wer Freunde oder Angehörige in Altenheimen besuchen möchte, braucht jetzt keinen Test mehr. Und auch Veranstaltungen mit bis zu 50 Personen sind wieder erlaubt.

Nach der Entscheidung der Bayerischen Staatsregierung entfällt die Corona-Testpflicht für Besucher von Seniorenheimen ab Montag in allen Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50. Da der Landkreis Donau-Ries am Freitag bei einem Inzidenzwert von 35,9 lag, wird die Besucher-Testpflicht in den gKU-Seniorenheimen Monheim, Nördlingen, Rain und Wemding ab Montag aufgehoben.

Das teilt das Unternehmen mit. Auch Gemeinschaftsveranstaltungen in den Heimen sind dann innen mit 25 Personen, außen mit 50 Personen zulässig. (pm)

