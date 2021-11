Donauwörth bekommt als Einkaufsstadt nur ein mittelmäßiges Zeugnis

Experten des Beratungsbüros Cima untersuchen die Entwicklung des Einzelhandels in Donauwörth. Den Menschen fehlt so manches in der Großen Kreisstadt.

Eine der Hauptaufgaben der Donauwörther Kommunalpolitik betrifft in der laufenden Legislaturperiode die Zukunft der Innenstadt. Hier spielt die Entwicklung des Einzelhandels in vielfacher Hinsicht eine entscheidende Rolle. Aus diesem Grund wurde zuletzt das Büro Cima aus München beauftragt, ein neues Einzelhandelsgutachten für Donauwörth zu erstellen. Die Expertinnen und Experten zogen am Montagabend im städtischen Bauausschuss eine erste Zwischenbilanz. Dabei kommt die Innenstadt in der Bewertung nicht all zu gut weg.

Wieder ein neues Gutachten zur Innenstadt? Gab es das nicht schon? Das raunten zuletzt neben dem ein oder anderen Mitglied des Stadtrats auch so manche Geschäftsleute. In der Tat existiert ein Einzelhandelsgutachten, das im Jahr 2012 vorgestellt worden war. Doch klar ist auch: Seitdem hat sich viel geändert, der Strukturwandel in den Städten hat in den vergangenen zehn Jahren rasant an Fahrt aufgenommen. Zuletzt, wie Jan Vorholt von Büro Cima vortrug, wurde diese Entwicklung enorm durch die Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie verstärkt. Doch Vorholt betonte auch, dass diese Entwicklung, die einen Rückgang des klassischen stationären Einzelhandels bedeutet, bereits vor der Coronakrise eingesetzt hat.

Es gibt 176 Einzelhändler in Donauwörth

Aktuell gibt es in Donauwörth 176 Einzelhandelsbetriebe – insgesamt. Inbegriffen sind hier sämtliche Läden, vom Lebensmittelhändler jeglicher Art bis hin zum Heimtiermarkt und Bekleidungsgeschäft. Seit 2012 ist der Bestand um 14 Betriebe zurückgegangen, was ein Minus von sieben Prozent bedeutet. Gleichzeitig aber stieg die Verkaufsfläche des Einzelhandels von gut 63.660 auf knapp 78.000 Quadratmeter. Hierbei spielt auch die Eröffnung der Donaumeile in der Dillinger Straße als Multi-Sortiment-Einkaufszentrum eine bedeutende Rolle.

Doch wie sehen die Kunden und Kundinnen, die nach Donauwörth zum Einkaufen kommen, die Entwicklung und den Ist-Zustand der Innenstadt? Zu dieser für künftige City-Projekte entscheidenden Frage haben die Cima-Mitarbeiter gut 400 Telefoninterviews mit Menschen aus Donauwörth und Umgebung geführt. Auch Gespräche mit Vertretern des Einzelhandels, mit der IHK sowie mit Immobilien-Fachleuten seien in die Auswertung der Cima mit eingeflossen.

Welche Geschäfte die Kunden in der Großen Kreisstadt am meisten vermissen

Dabei sollten die Befragten letztlich Schulnoten von eins bis sechs vergeben. Wirklich gut kam die Innenstadt dabei nicht weg. Verbesserungspotenzial gibt es demnach insbesondere beim Einzelhandelsangebot (Note 3,5), Gastronomieangebot (3,0), Parkmöglichkeiten für Autos (3,1) und bei den Abstellmöglichkeiten für Fahrräder (3,1).

Bedenklich: Die durchschnittliche Bewertung aller Aspekte liegt bei 2,8. „Bis auf Sauberkeit, Sicherheit sowie Erreichbarkeit mit dem Pkw konnte kein Aspekt mit der Note ’gut’ abschneiden“, wie Susanne André von Cima bilanzierte.

Am meisten vermissen die befragten Kunden, die in Donauwörth einkaufen, Geschäfte aus dem Bereich Mode/ Bekleidung sowie weitere Gastronomiebetriebe. Für viele ist darüber hinaus die Vielfalt insgesamt vor Ort nicht ausreichend.

Einkaufen: Augsburg stellt eine große Konkurrenz zu Donauwörth dar

Die Jüngeren (18- bis 29-Jährige) würden sich über mehr Schuh- und Elektrogeschäfte freuen; das haben mehr als 15 Prozent der Befragten geäußert. Ältere – die über 65-Jährigen – wünschten sich mehr Naturkostläden (18 Prozent). Über 35 Prozent der Interviewten verlangten nach mehr Bekleidungsgeschäften in der Innenstadt. Interessant in diesem Zusammenhang: 75 Prozent der Donauwörtherinnen und Donauwörther kaufen ihre Bekleidung stets im Stadtgebiet ein. Das Potenzial für die Branche scheint also durchaus da zu sein. Konkurrenz für Donauwörths Innenstadthändler ist neben dem Internet vor allem Augsburg als Einkaufsstadt in unmittelbarer Nähe.

Bis Frühjahr will das Büro Cima der Stadt ein fertiges Konzept vorlegen. Hierin sollen dann konkrete Handlungsanweisungen für die kommunalpolitischen Entscheider enthalten sein. Ein solches Konzept sei in Bezug auf neue Betriebsansiedlungen vonnöten, da „Entscheidungen nach Gutdünken“ wenig zielführend sein, wie Cima-Berater Vorholt zusammenfasste.