Donauwörth leidet unter illegalem Müll an Wertstoff-Containern

Wo sich Ratten und Mäuse tummeln: Zwischen den Wertstoff-Containern des AWV am Festplatz in Donauwörth haben Unbekannte eine Menge Müll illegal abgelagert.

Plus Der Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben machte an zwei Containerstationen in Donauwörth eine „Putzpause“. So sieht die Bilanz nach drei Wochen aus.

Von Viktoria Gerg

Kleidung, Koffer, Pfannen, Essensreste und Dosen. Für all diese Gegenstände gibt es entweder eigene Mülltonnen oder den Recyclinghof – doch sie landen regelmäßig vor den Wertstoff-Containern des Abfallwirtschaftsverbandes Nordschwaben (AWV). Dieser wollte nun ein Zeichen gegen den wilden Müll setzen und machte bei zwei Stationen in Donauwörth eine „Putzpause“. Das Ergebnis ist wenig überraschend und doch irgendwie frustrierend.

