Donauwörth

vor 25 Min.

Donauwörther Bub wird zum Filmstar

Plus Der elfjährige Benno Roßkopf aus Donauwörth wurde schon mehrfach für Fernsehen und Werbung gebucht. Jetzt spielt er eine Hauptrolle in dem Streifen „Das schaurige Haus“, der ab 14. Mai bei Netflix zu sehen ist.

Von Andrea Hammerl

Benno Roßkopf ist in Donauwörth bestens bekannt als Tennis-Talent. Doch er hat noch ein weiteres interessantes Hobby: Er spielt in Filmen. „Ein Geist fährt in mich, ich bin ein Medium, das hilft, den Mord an zwei Buben aufzuklären“, erzählt der Elfjährige so cool, als sei es das Selbstverständlichste von der Welt. Ist es für ihn wohl auch, denn er hat schon Erfahrung in der schillernden Welt der Filmbranche. „Das schaurige Haus“ ist jedoch etwas Besonderes – sein erster Kinofilm. Einen Kinostart in Deutschland gibt es noch nicht, nachdem der Film in Österreich Ende Oktober in die Kinos kam und wenige Tage später dem Lockdown zum Opfer fiel. Jetzt aber ist der Streifen ab 14. Mai, auf Netflix zu sehen – und somit weltweit.

