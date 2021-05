Donauwörth

Donauwörther Bürgerspital: Jetzt gibt es ein Zeitlimit

Plus Die Heimaufsicht hat eine klare Frist gesetzt, ab wann die Betriebserlaubnis des Bürgerspitals erlischt. Was jetzt der Plan der Stadt Donauwörth ist.

Von Helmut Bissinger

Bislang war es eine Tendenz, doch nun scheint endgültig klar: Das Bürgerspital soll jetzt doch in der Innenstadt in unmittelbarer Nähe des Liebfrauenmünsters neu gebaut werden. Und auch die Zukunft des bisherigen Standortes lässt sich absehen: „Selbstbestimmtes Leben im Alter“ heißt das Schlagwort. Im Prinzip gehe es um Betreutes Wohnen, aber noch viel mehr, wie Einrichtungsleiterin Claudia Riedelsheimer den Stadträten im Spitalausschuss am Mittwoch darlegte.

