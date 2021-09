Donauwörth

vor 20 Min.

Donauwörther kämpfen in Paraguay gegen Corona - an der Nähmaschine

Plus Das Ehepaar Hill wanderte einst nach Paraguay aus, um dort den Armen zu helfen. Die Pandemie hat dem Land zugesetzt, aber die Hills wollen nicht aufgeben.

Von Thomas Hilgendorf

15 Jahre rattern nun schon die Maschinen aus Donauwörth und Umgebung, um am anderen Ende der Welt den Menschen aus der Not zu helfen. Das hört sich zunächst seltsam an, ist aber ein wichtiger Teil der Geschichte des Ehepaars Hill, das sich einst aus Nordschwaben aufgemacht hat, um nach Paraguay zu gehen. Nicht um für sich ein besseres Leben zu haben, sondern um den Ärmsten aus der Not zu helfen. Corona hat deren Elend zuletzt noch verschlimmert, berichtet Norbert Hill, der aktuell zu Besuch in der alten Heimat ist.

