Dreiecksbetrug im Internet: Donauwörtherin verliert 200 Euro

Bei der Polizei in Donauwörth wurde ein ausgeklügeltes Betrugssystem im Internet angezeigt. Die Polizei mahnt zu erhöhter Wachsamkeit bei Geschäften im Netz.

Aktuell mehren sich wieder die Anzeigenerstattungen hinsichtlich Online-Betrügereien bei der Polizeiinspektion Donauwörth. In einem beispielhaften Fall ereignete sich ein sogenannter Dreiecksbetrug, der den Beamten am Dienstag gemeldet wurde.

Dieser lief folgendermaßen ab: Die 35-jährige Geschädigte verkaufte über das Portal Ebay-Kleinanzeigen einen Zalando-Gutschein im Wert von 200 Euro an eine ihr unbekannte Person. Diese inserierte dann selbst einen Artikel im selben Wert - in diesem Fall ein paar Schuhe. Ein zweiter Täter kaufte vorgetäuscht die Schuhe vom ersten Täter, bezahlte aber den Betrag von 200 Euro nicht an diesen, sondern an die 35-jährige Geschädigte per Bezahlsystem PayPal.

Die Betrüger hatten ein ausgeklügeltes System auf Ebay

Der erste Täter lieferte die Schuhe jedoch nicht an den zweiten Täter. Dieser reklamierte daraufhin den Fall bei PayPal und bekam sein Geld zurück. Die Geschädigte, die ihren Gutschein trotz des "fremden“ Zahlungseingangs bereits versandt hatte, blieb nun ohne Geld und Ware zurück. Polizeilicherseits wird empfohlen, insbesondere bei Online-Transaktionen mit Unbekannten eine erhöhte Wachsamkeit an den Tag zu legen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch