Donauwörth

03.06.2021

Endlich wieder Leben im Donauwörther Ried

Buntes Treiben im Ried – nicht zu voll, aber man sieht deutlich, dass es die Menschen wieder in die Stadt treibt.

Von Fabian Kapfer

26 Grad zeigt das Thermometer, Sonne, viele haben frei. Nicht nur am Feiertag halten sich jetzt viele Menschen in der Region an ein Motto: Einfach raus und den Sommer – vor allem aber auch die zurückgewonnenen Möglichkeiten genießen.

