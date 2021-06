Fußgängerin in Donauwörth von Auto angefahren

Eine Seniorin ist am Donnerstag in Donauwörth von einem Auto erfasst worden.

Eine 61-jährige Fußgängerin ist beim Versuch, die Eichgasse zu überqueren, von einem Auto erfasst worden. Am Donnerstagvormittag bog ein 70-jähriger Autofahrer vom Parkhaus kommend nach rechts in die fortlaufende Eichgasse ab und übersah dabei die Fußgängerin. Es kam zum leichten Zusammenstoß.

Die Frau erlitt durch den Anprall Schmerzen an beiden Beinen und wurde mittels Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. An dem Auto entstand kein Sachschaden. Der Fahrer sei wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall angezeigt worden, so die Polizei Donauwörth. (dz)

