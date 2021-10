Geisterfahrer-Unfall auf der B2: Der zweite in diesem Jahr

Plus Auf der B2 und B25 verliert ein 81-Jähriger offenbar völlig die Orientierung. Es ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass es wegen eines Falschfahrenden gekracht hat.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr ist bei Donauwörth ein schwerer Geisterfahrer-Unfall passiert. Dieses Mal verlor ein 81-Jähriger, der mit dem Auto unterwegs war, offenbar völlig die Orientierung und verursachte ein Unglück auf der B25 nahe der Anschlussstelle Wörnitzstein/Berg.