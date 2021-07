Geisterfahrerin aus Ries auf B2: Wie konnte das passieren?

Plus Nach dem schweren Unfall, den eine Geisterfahrerin am Freitag auf der B2 bei Donauwörth verursachte, hat die Polizei erste Erkenntnisse.

Der durch eine Geisterfahrerin verursachte schwere Unfall auf der B2 bei Donauwörth sorgt allenthalben für Entsetzen und für Rätselraten. Viele fragen sich: Warum fährt eine junge Frau mit ihrem Auto am helllichten Tag auf der autobahnähnlich ausgebauten Schellenberg-Umgehung in die falsche Richtung? Die Polizei hat dazu nun erste Erkenntnisse.