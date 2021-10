Donauwörth

17:10 Uhr

Kontrolle von Lkw und Bussen: Wenig Beanstandungen

Die Polizei kontrollierte unter anderem Busse in der Nürnberger Straße in Donauwörth-Berg.

Plus Die Polizei hat am Mittwoch im Rahmen eines EU-weiten Aktionstags Lastwagen und Schulbusse kontrolliert. Das passierte auch im Raum Donauwörth.

Im Rahmen eines EU-weiten Aktionstags hat die Polizei am Mittwoch auch in der Region schwerpunktmäßig Lastwagen und Omnibusse kontrolliert. Die Verkehrspolizei-Inspektion (VPI) Donauwörth hatte ihrem Leiter Ludwig Zausinger zufolge zwei Abschnitte ausgewählt: vormittags die B2 bei Bergstetten in Richtung Donauwörth und nachmittags die B25 bei Ebermergen in Richtung Harburg. Den Kontrollpunkten vorgelagert war jeweils eine Geschwindigkeitsmessung.

