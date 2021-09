Donauwörth/Landkreis

16:58 Uhr

Klimastreik in Donauwörth: Was im Ried los war

Plus 60 Bürger aus dem Landkreis folgen dem Aufruf von Fridays for Future und beteiligen sich am globalen Klimastreik. Im Ried fordern sie lautstark mehr Taten von der Politik.

Von Barbara Wild

Weltweit, in ganz Deutschland und eben auch in Donauwörth sind die Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. In Berlin versammelten sich Tausende um die prominente Aktivistin Greta Thunberg, in Donauwörth kamen schätzungsweise 60 Menschen aller Generationen im Ried zusammen.

