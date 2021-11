Donauwörth

vor 47 Min.

Lieferengpässe: Gehen den Händlern in Donauwörth die Geschenke aus?

Daniel Wagner, Geschäftsführer von Expert Arndt in Donauwörth, kann die hohe Nachfrage an Druckern kaum mehr bedienen.

Plus Gemischte Gefühle herrschen im Einzelhandel in der Region. Vieles ist nicht lieferbar. Wie Donauwörther Händler damit umgehen und was sie ihren Kunden raten.

Von Helmut Bissinger

Materialknappheit, unterbrochene Lieferketten, Staus in den Container-Häfen der Welt: Die Probleme des weltumspannenden Handels sind im Einzelhandel der Region angekommen. So manches Weihnachtsgeschenk wird nicht lieferbar sein, sagen die Geschäftsbetreiber rund um Donauwörth. Das Weihnachtsgeschäft ist ein wichtiger Anteil im Jahresumsatz. Doch statt mit Vorfreude blickt man in der Branche mit gemischten Gefühlen auf die kommenden Wochen. Für Kunden haben sie einen Rat.

