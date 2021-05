Mann beschleunigt zu stark bei Ausfahrt aus Kreisverkehr

Ein 45-Jähriger war in Donauwörth mit seinem Wagen bei der Ausfahrt aus einem Kreisverkehr zu schnell. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto.

Ein Unfall mit hohem Sachschaden hat sich am Freitagabend in Donauwörth ereignet. Gegen 20.15 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Westspange kommend über den Kreisverkehr in die Artur-Proeller-Straße ein. Wie die Polizei mitteilt, beschleunigte er seinen Wagen in einer Linkskurve zu stark, sodass das Heck ausbrach und das Auto auf die Gegenfahrbahn schleuderte.

Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro

Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Vorderseite gegen einen Schacht. Der Sachschaden an Fahrzeug und Schacht beläuft sich nach Angaben der Beamten auf etwa 10.000 Euro. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. (dz)

