Mann flüchtet mehrmals vor Verkehrskontrolle in Donauwörth

Nachdem er am Samstagabend im Donauwörther Stadtteil Berg vor einer Verkehrskontrolle und mehreren Polizeibeamten geflüchtet ist, hat sich der Fahrer eines BMW einige Stunden später doch noch gestellt. Weil er mit seinem Fahrverhalten möglicherweise mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach Angaben der Polizei Donauwörth wollte gegen 18.30 Uhr eine Streife den Fahrer des BMW zu einer Verkehrskontrolle anhalten. Nachdem der Fahrer nicht stoppte, nahm die Polizei mit eingeschalteten Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung des Mannes auf. Zur Unterstützung forderten die Beamten weitere Streifen an. Nachdem der Fahrer daraufhin zunächst den Anschein erweckte, sich in der Ottheinrichstraße kontrollieren zu lassen, beschleunigte er plötzlich und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer durch die Sallinger Siedlung. Sein eilig zurückgelassenes Fahrzeug fand die Polizei schließlich in der Ottheinrichstraße, der Fahrer war weiter in Richtung Zollfeld geflüchtet.

Verfolgungsjagd in Donauwörth: Fahrer stellt sich in der Nacht

Nachdem der Autofahrer zunächst nicht gefasst werden konnte, wurde der zurückgelassene BMW sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen abgeholt. Wie die Polizei mitteilt, wurde auf richterliche Anordnung anschließend die Wohnung des Mannes durchsucht. Dabei fanden die Beamten Substanzen, bei denen der Verdacht besteht, dass es sich um Betäubungsmittel handelt. Diese wurden sichergestellt. Der flüchtige Fahrer konnte zunächst nicht angetroffen werden. Gegen 0.45 Uhr stellte er sich jedoch bei der Polizeiinspektion Donauwörth.

Eine Überprüfung auf den Konsum von Alkohol und Drogen verlief bei ihm negativ. Sein Führerschein stellte die Polizei trotzdem sicher. Zeugen des Vorfalls, insbesondere Personen, die durch das Fahrverhalten des BMW-Fahrers geschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter Telefon 0906 /706670 zu melden. (dz)

