Donauwörth: Neue Sporthalle soll für Entlastung sorgen

Die Neudegger Sporthalle gehört zu den Einrichtungen, die von der Stadt betrieben werden. Auch hier ist praktisch die ganze Zeit über „ausgebucht“ – wie in anderen Hallen auch. Darum wünschen sich Vereinsverantwortliche in Donauwörth ein zusätzliches Angebot.

Vereine in der Stadt klagen über zu wenige Kapazitäten in den bestehenden Hallen. Welche Pläne man im Rathaus hat, dem entgegenzuwirken.

Von Manuel Wenzel

Rüdiger Schwarz will weiter kämpfen – für seinen Verein und dessen rund 1500 Mitglieder. „Ich werde in dieser Sache nicht locker lassen“, sagt Schwarz, Vorsitzender des VSC Donauwörth. Mit der „Sache“ meint er die aktuelle Sporthallensituation in der Stadt. Die Kapazitäten seien ausgeschöpft, sagt der Funktionär. Neue Angebote müssten geschaffen werden, so sein Appell an die Verantwortlichen. „Es muss unbedingt etwas getan werden.“

Die Buchungszeiten der städtischen Hallen unter der Woche seien längerfristig festgelegt, heißt es dazu aus dem Rathaus auf Nachfrage unserer Zeitung. „Die Vereine verteilen die von ihnen gebuchten Stunden innerhalb ihrer Abteilungen selbst“, teilt Simon Srownal vom Sachgebiet Kindertagesstätten, Schule und Sport mit.

Es gibt feste Kontingente

Das aber sei nicht immer so ohne Weiteres machbar, entgegnet Schwarz. Gibt es eine neue Sparte oder ein zusätzliches Angebot im Verein, muss dies bislang über das bestehende Kontingent geschehen. Im Umkehrschluss müsse dann aber ja etwas anderes zurückstecken – geholfen sei dem Verein damit nicht wirklich. „Wenn man außer der Reihe etwas braucht, muss man bei der Stadt oder dem Landratsamt betteln“, so Schwarz drastisch.

Dass die Hallen in Donauwörth voll belegt sind, weiß man bei der Stadt. „Für die städtischen Turnhallen kann festgestellt werden, dass gerade in den Abendstunden eine Auslastung von nahezu 100 Prozent zu vermerken ist“, so Srownal.

Unter der Woche keine Kosten

Unter der Woche dürfen die Vereine im Rahmen der Sportförderung die städtischen Sportanlagen umsonst nutzen. Das heißt, sämtliche Kosten werden von Montag bis Freitag durch die Stadt getragen. Im Jahr 2018 waren dies 11211 von der Stadt Donauwörth geförderte kostenfreie Trainingsstunden. Wer am Wochenende dagegen in eine Halle will, muss dafür zahlen. Die Wochenendbelegungen werden jährlich im gemeinsamen Gespräch mit den Vereinen und zusammen mit dem Landkreis festgelegt – insbesondere im Hinblick auf Meisterschaften oder Turniere.

Rüdiger Schwarz bemängelt jedoch, dass die Hallen aber beispielsweise bei Messen oder zur Prüfungszeit an manchen Schulen nicht zur Verfügung stünden. „Dann können die Mannschaften nicht trainieren, darunter leidet natürlich auch der Spielbetrieb.“ Auf der Suche nach Alternativen fahren manche VSC-Teams für ihre Übungseinheiten bis nach Augsburg, auf eigene Kosten.

Fußballer fahren nach Mertingen

Auswärts Trainieren, das steht auch bei der SpVgg Riedlingen des Öfteren auf der Tagesordnung. Gerade wenn die Nachwuchsfußballer – Riedlingen betreibt im Jugendbereich Spielgemeinschaften mit Wörnitzstein – ihre Freiluftsaison beendet haben und in der Halle kicken möchte, stelle sich jedes Jahr dasselbe Problem, wie Leo Anzenhofer, Vorsitzender der Spielvereinigung berichtet: Es gebe zu wenig Kapazitäten. Weil etwa in der Stauferhalle andere Mannschaften Vorrang hätten, gehe es für die jungen Spieler oft nach Mertingen in die dortige Soccerhalle. „Das sind natürlich erhebliche Mehrkosten für uns“, so Anzenhofer.

Laut Srownal sei man bei der Stadtverwaltung bemüht, diese Problematik zu entschärfen. Schließlich sehe man sich „als Partner und Unterstützer des Vereinssports“. So will man die Buchung freier Trainingszeiten künftig vereinfachen: Mit einer webbasierten Anwendung, deren Einführung noch für 2019 geplant ist, sollen alle Vereine den Überblick über die Buchungssituation haben und kurzfristig frei gewordene Trainingszeiten für sich blocken können. Ähnliche Systeme hätten sich in anderen Kommunen bereits bewährt, so die Information aus dem Rathaus.

Neue Halle im Alfred-Delp-Quartier?

Womöglich kommt bald auch eine deutliche Entlastung, was die Räumlichkeiten angeht. Denn die Stadt plant nach eigener Aussage die Errichtung einer Sporthalle im künftigen Alfred-Delp-Quartier. Im Haushalt für das Jahr 2020 sollen dafür Planungskosten in Höhe von 200000 Euro eingestellt werden.

Damit würde die Situation „logischerweise verbessert“, sagt Rüdiger Schwarz. Noch besser gefallen würde ihm aber eine Mehrzweckhalle, in der neben sportlichen auch beispielsweise kulturelle Veranstaltungen stattfinden könnten. Für Leo Anzenhofer wäre eine neue Sporthalle ebenfalls eine Bereicherung: „Natürlich würden wir lieber nur den Schellenberg hinauffahren als ganz woanders hin.“ Aus seiner Sicht wäre auch ein Kunstrasenplatz eine Überlegung wert, dieser könne auch von Schulen genutzt werden – „eine Win-win-Situation“.

Es gibt wieder ein Sportgespräch

Durch den starken Zulauf und das große Engagement der Vereine in der Jugendarbeit bestehe ein hoher Bedarf an Trainingszeiten, das ist auch im Rathaus bekannt. Simon Srownal dazu:„Wir versuchen stets, durch Verschiebungen und Gespräche mit Vereinen zu einer Lösung zu kommen.“ Die Stadt werde zudem heuer wieder ein Sportgespräch durchführen, bei dem die aktuellen Probleme mit den Vereinen direkt erörtert werden. „Das war eine gute Institution“, weiß Rüdiger Schwarz, der sich freuen würde, „wenn man einfach wieder mehr miteinander spricht“.

Zumal ihn noch ein anderes Thema umtreibt: Auf den VSC-Kegelbahnen in den Stauferstuben hatte es vor geraumer Zeit einen Wasserschaden gegeben. Die Bahn musste im August stillgelegt werden. Nicht nur, dass die Kegler kostenpflichtig nach Rain ausweichen mussten und dem Verein sowie dem Pächter Einnahmen fehlen, die Kosten für die Reparatur beliefen sich laut Schwarz auf circa 40000 Euro. Einen Teil habe zwar die Versicherung bezahlt, aber der VSC-Vorsitzende erhofft sich auch finanzielle Unterstützung seitens der Stadt.

VSC hat noch ein weiteres Problem

„Wir sind mit der größte Sportverein in Donauwörth und bereichern das Leben in unserer Stadt, stärken das Ansehen der Kommune und fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl der Einwohner. Rund 50 Übungsleiter und weit mehr als doppelt so viele Helfer arbeiten ehrenamtlich zum Wohle der Gemeinschaft, weil sie etwas bewegen, etwas verändern und etwas voranbringen wollen. Es wäre schön, wenn die Stadt dieses Engagement würdigen und uns bei der Sanierung der Kegelbahn finanziell unterstützen würde.“ Diese Zeilen schrieb Schwarz schon vor Monaten an die Stadt und den Oberbürgermeister. Bislang habe man aber nichts über die reguläre Vereinsförderung hinaus bekommen.

Das Problem liegt Srownal zufolge in den Regularien der Sportförderrichtlinien, die für alle Vereine gelten. Diese legen derzeit nämlich fest, dass eine Bezuschussung von Gaststätteneinrichtungen sowie Kegelbahnen nicht zulässig ist. „Deshalb werden aktuell andere Möglichkeiten geprüft, dem VSC hier dennoch Unterstützung zu leisten“, erklärt der zuständige Mann im Rathaus.

