Donauwörth/Nördlingen

vor 32 Min.

Jugendlicher aus Nördlingen hat Drogen im Rucksack

Ein Jugendlicher aus Nördlingen wurde von der Polizei in Donauwörth mit Marihuana im Rucksack erwischt.(Symbolbild)

Eine Zivilstreife der Polizei kontrollierte einen 17-Jährigen in Donauwörth und fand Drogen in seinem Rucksack. Die Beamten zeigten ihn an.

Ein 17-Jähriger ist am Montag mit Marihuana im Rucksack von der Polizei erwischt worden. Eine Zivilstreife aus Donauwörth kontrollierte den Fußgänger aus Nördlingen um 15.25 Uhr auf der Dillinger Straße Höhe der Donau-Meile. Im Rucksack des jungen Mannes fanden die Beamten die Drogen und stellten dieses sicher. Die Polizei zeigte den 17-Jährigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an. (AZ)

