Auto und zwei Lkw stoßen auf B2 bei Donauwörth zusammen: Langer Stau

Wegen eines Unfalls auf der B2 zwischen Donauwörth und Kaisheim kommt es in der Region zu längeren Staus.

Geduld brauchten die Autofahrer in Donauwörth und auf der B2 in Richtung Kaisheim am Mittwochnachmittag. Ein Auto und zwei Lkw waren gegen 14 Uhr in Fahrtrichtung Kaisheim in einen Auffahrunfall verwickelt und die Fahrbahn war für mindestens zwei Stunden gesperrt. Der Autofahrer wollte bei Ramhof nach links abbiegen, was ein Lkw-Fahrer zu spät sah und auffuhr. Ein zweiter Laster krachte ebenfalls in die Unfallfahrzeuge.

Auf der B2 zwischen Donauwörth und Kaisheim ist es nach einem Unfall zu langen Staus gekommen. Die Feuerwehr säuberte die Unfallstelle. Foto: Martin Wiemann

Das Auto und ein Lkw mussten anschließend abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei Donauwörth niemand, aber es entstand ein Schaden von schätzungsweise 74.000 Euro.

Der Stau am Mittwochnachmittag reichte bis in die Donauwörther Innenstadt. Acht Kräfte der Feuerwehr Berg und ein Mann der Straßenmeisterei waren im Einsatz, die Fahrbahn der Bundesstraße zu säubern





