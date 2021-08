Donauwörth

25.08.2021

"Rashad, hilf!" - Ein Afghane in Donauwörth bangt um seine Familie

Plus Reshad Ahmadi und seine Frau sind aus Afghanistan geflohen und leben in Donauwörth. Sie müssen jetzt Tage der Angst durchleben und bangen um ihre Familie in der Heimat.

Von Thomas Hilgendorf

Reshad Ahmadi ist die Müdigkeit anzumerken. Seit Tagen, beinahe Wochen ist bei ihm und seiner Frau an einen regelmäßigen Schlafrhythmus kaum zu denken. Die Bilder aus den Fernsehnachrichten, noch eindringlicher aber die Stimmen der Eltern und Geschwister am Smartphone, all das kann und will er nicht aus dem Kopf kriegen: „Reshad, hilf!“ Reshad Ahmadi und seine Frau leben seit einigen Jahren in Donauwörth. Sie stammen jedoch aus Afghanistan – und sie sehen ihre Familien nach dem Abzug der Nato-Truppen und dem gleichzeitigen Wiedererstarken der radikalislamischen Taliban dieser Tage akut gefährdet.

