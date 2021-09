Donauwörth-Riedlingen

16:16 Uhr

Diese Gefahrenstelle in Riedlingen soll endlich weichen

Vor über drei Jahren wurde bereits ein Beschluss gefasst, der eine Lösung für den Fuß- und Radverkehr an der Unterführung Kaiser-Karl-Straße vorsieht. Geschehen ist seitdem an dieser Stelle eigentlich nichts.

Plus Die Bahnunterführung in Riedlingen ist für Fußgänger und Radler gefährlich. Es hätte längst etwas geschehen sollen – erst jetzt steht eine Maßnahme an.

Von Thomas Hilgendorf

Es gibt diese Stellen in einem Ort, die jeder kennt und, wenn möglich, auch gerne meidet – aber das eben nicht geht, weil sie alternativlos sind. Die Bahnunterführung in der Kaiser-Karl-Straße in Riedlingen ist eine solche Gefahrenstelle. Seit Jahren mahnen Bürgerinnen und Bürger dies immer wieder an. Geschehen ist seither recht wenig. Das soll sich nun allerdings ändern.

