Eine Party am Baggersee in Donauwörth endet mit Schlägen. Auslöser war wohl eine junge Frau.

Eine private Feier im Naherholungsgebiet am Riedlinger Baggersee in Donauwörth ist am Freitag wohl ausgeufert. Zwei junge Männer waren aneinandergeraten und hatten sich ordentlich geschlägert.

Am Montag wurde bei der Polizeiinspektion eine Strafanzeige gestellt. Ein 16-jähriger Bäumenheimer soll demnach vor dem See einem 20-jährigen Donauwörther gegen 23 Uhr derart mit den Fäusten gegen den Kopf geschlagen haben, dass dieser blaue Hämatome an beiden Augen und weitere Verletzungen erlitt. Das Opfer soll eine anwesende junge Frau beleidigt haben.

Zwei junge Männer prügeln sich bei einer Party am Baggersee in Riedlingen

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich allerdings heraus, dass auch der 20-Jährige zugeschlagen hatte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.