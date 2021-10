Sattelzug prallt gegen Zaun: Verursacher flüchtet

Nach einem Unfall, bei dem ein Zaun beschädigt wurde, ist der Verursacher einfach abgehauen. Zu seinem Pech hat sich jemand das Kennzeichen notiert.

In der Wohnsiedlung am Spachet in Donauwörth hat sich am Montagvormittag eine Unfallflucht ereignet. Der Fahrer eines Sattelzuges mit polnischer Zulassung blieb laut Polizei beim Wenden an der Grundstücksumfriedung eines Einfamilienhauses hängen.

An dem Zaun entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Trotzdem fuhr der Mann weiter. Ein Zeuge notierte sich jedoch das Kennzeichen des Lkw. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. (dz)