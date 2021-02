vor 20 Min.

Donauwörth: Senior durchschaut Masche von Telefonbetrügern

Wieder haben Betrüger versucht, einen älteren Mitbürger in Donauwörth per Telefon hereinzulegen.

Bei einem 76-Jährigen aus Donauwörth ruft eine Frau an und behauptet, er habe 40.000 Euro gewonnen. Der Senior fällt aber nicht auf die Masche herein.

Wieder haben Betrüger versucht, einen älteren Mitbürger per Telefon hereinzulegen. Eine weibliche Callcentermitarbeiterin rief am Mittwoch um 11.50 Uhr bei einem 76-jährigen Donauwörther an. Die Frau, die sich mit dem offensichtlich falschen Namen „Anja Bauer“ vorgestellt hatte, teilte dem Rentner der Polizei zufolge mit, dass er 40.000 Euro gewonnen habe.

Damit dieses Geld „ausgeliefert“ werden könne, solle der Senior sofort für 1000 Euro Gutschein-Karten im Internet kaufen und die jeweiligen Wertnummern der Karten per Telefon übermitteln. Die Anruferin gab dem Mann noch eine Rückrufnummer in Frankfurt am Main zur Hand, die er nach dem Kauf kontaktieren müsse. Der Donauwörther durchschaute jedoch aufgrund der jüngsten Pressemeldungen die Masche und ließ sich auf keinen Kauf ein. Es kam daher zu keinerlei Vermögensschäden.

Die Gesetzeshüter ermitteln nun wegen Verdachts auf versuchten Trickbetrug gegen unbekannt.

