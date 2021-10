Traktor wird nahe Donauwörth durch Brand völlig zerstört

Ein Landwirt ist gerade auf seinem Acker zugange, als Flammen aus dem Motorraum seines Traktors schlagen.

Als ein 36-Jähriger Traktorfahrer am Samstag gegen 18 Uhr mit seinem Traktor und einer Sämaschine auf seinem Acker nahe dem Donauwörther Stadtteil Berg am Ortsuasgang Richtung Wörnitzstein unterwegs war, brach plötzlich im Motorraum aus ein Brand aus. Laut Polizei konnte der Landwirt gerade noch seine Sämaschine entfernen, ehe sich das Feuer ausbreitete und den Traktor völlig zerstörte. Die Feuerwehren aus Donauwörth und Berg waren mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Traktor entstand Schaden von etwa 15.000 Euro. Ursache ist wohl ein technischer Defekt. \u0009 \u0009