Unbekannter randaliert an Wohnhaus in der Parkstadt

Böse Überraschung für die Eigentümer eines Einfamilienhauses in Donauwörth. Täter zertrümmert Scheiben. Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat Donnerstag bei Tageslicht in der Donauwörther Parkstadt ein Wohnhaus mutwillig beschädigt. Wie die Polizei berichtet, geschah dies zwischen 12 und 18.30 Uhr. Der Täter schob an dem freistehenden Einfamilienhaus in der Benno-Benedicter-Straße unter anderem einen Rollladen gewaltsam hoch, zerschlug eine Fensterscheibe und trat gegen eine Glastür. Die Doppelverglasung splitterte dadurch.

Die Polizei hat Spuren an dem Gebäude gesichert

Die Höhe des Sachschadens ist der Polizei zufolge noch unklar, dürfte sich aber in einem vierstelligen Bereich bewegen. Die Gesetzeshüter sicherten Spuren und ermitteln nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (dz)