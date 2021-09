Unfallflucht auf Parkplatz von Donaumeile in Donauwörth

Ein Unbekannter hat auf dem Parkplatz der Donaumeile in Donauwörth einen Unfall verursacht - und ist geflüchtet.

Auf dem Parkplatz der Donaumeile in Donauwörth hat ein Unbekannter am Samstag einen Unfall verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei mitteilt, geschah dies zwischen 9.30 und 10 Uhr. Der Wagen (Renault Megane) des Opfers stand an der Einfahrt von der Eduard-Rüber-Straße her.

Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

An dem Pkw wurden der Kotflügel vorne links und die Fahrertür in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beträgt rund 600 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet Zeugen, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (dz)