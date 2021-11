Donauwörth

Westafrika: Hilfe aus dem Donau-Ries im Kampf gegen Corona

Nach ausführlicher Vorbereitung erfolgte im Oktober nun der Projektstart unter dem Titel „Corona Solidarpaket“ in Gaoua. Dabei engagiert sich der Landkreis Donau-Ries in Afrika im Kampf gegen die Pandemie.

Plus Der Landkreis packt mit der befreundeten burkinischen Stadt Gaoua ein Maßnahmenpaket an, um vor Ort die Pandemie einzudämmen. Neun Aktivitäten sind geplant. Aus der Region gibt es in das Land schon lange gute Kontakte.

Bereits seit seinen zwei Schulprojekten, die 2018 im Rahmen der Initiative „1000 Schulen für unsere Welt“ umgesetzt worden waren, pflegt der Landkreis Donau-Ries freundschaftliche Kontakte in die südöstliche Region Burkina Fasos. Um die Verantwortlichen dort in der Eindämmung der Pandemie zu unterstützen, nutzte der Landkreis laut einer Pressemitteilung das Förderprogramm „kommunales Corona-Solidarpaket“ der „Servicestelle Kommunen in der Einen Welt“ (SKEW). Dieses gibt den Partnern vor Ort die Möglichkeit, einen Projektantrag auszuarbeiten und mithilfe einer deutschen Kommune zur Vollfinanzierung bei der SKEW einzureichen. „Dadurch, dass der Projektplan von unseren lokalen Partnern in Gaoua ausgearbeitet wurde, können wir uns darauf verlassen, dass die geplanten Aktivitäten und Maßnahmen den Gegebenheiten und Bedürfnissen vor Ort entsprechen“, erklärt Carina Rösch, Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik.

