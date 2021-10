Donauwörth

vor 17 Min.

Wichtig für Donauwörth: Großauftrag für Airbus Helicopters

Plus Der Hubschrauber-Hersteller Airbus Helicopters hat einen Großauftrag aus den USA bekommen. Davon profitiert auch der Standort Donauwörth in erheblicher Weise.

Der Hubschrauber-Hersteller Airbus Helicopters hat einen Großauftrag aus den USA bekommen, von dem auch der Standort Donauwörth in erheblicher Weise profitiert. Das Unternehmen Global Medical Response (GMR) bestellte nun 21 Maschinen, die komplett oder zum Teil in der Fabrik in Nordschwaben gefertigt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen