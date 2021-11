Wilde Verfolgungsjagd endet in Donauwörth - Sperrung am Rieder Tor

Am Donnerstag lieferte sich der Fahrer eines Klein-Lkw mit der Polizei eine Verfolgungsjagd durch das nördliche Schwaben. In Donauwörth wurde er gestoppt.

Eine Verfolgungsjagd durch das nördliche Schwaben hat am Donnerstagvormittag die Polizei in Atem gehalten. Den Anfang nahm diese nach Informationen unserer Zeitung in Augsburg. Der Fahrer eines Klein-Lkw flüchtete vor mehreren Polizeistreifen und lieferte sich eine längere Verfolgungsjagd, die letztlich nach Donauwörth führte. Dort raste der Flüchtige angeblich mit bis zu 100 Stundenkilometern durch das Stadtgebiet, unter anderem auch durch die Reichsstraße. Am Rieder Tor war Schluss. Dort kam der Fahrer wegen der Absperrung im Torbogen nicht mehr weiter. Zudem soll ein Polizeiauto den Klein-Lkw gerammt haben.

Verfolgungsjagd durch Donauwörth: Polizei sperrt rund um das Rieder Tor ab

Rund um das Fahrzeug am Rieder Tor sperrt die Polizei das Gebiet weiträumig ab, da bis jetzt noch nicht klar ist, ob von der Ladung des Fahrzeugs Gefahr ausgeht. Nach ersten Angaben der Polizei wurde der Klein-Lkw einer Baufirma aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gestohlen. Der Fahrer wurde in der Donauwörther Fußgängerzone auf der Ried-Insel festgenommen. Die Ermittlungen laufen.