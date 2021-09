Vorfahrt missachtet: Unfall bei Kreuzung in Wörnitzstein

In Wörnitzstein kam es am Freitag zu einem Unfall, weil eine 25-Jährige einen vorfahrtsberechtigten Wagen nicht rechtzeitig sah. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Am Freitag ist es wegen einer missachteten Vorfahrt zu einem Unfall in Wörnitzstein gekommen. Das teilte die Polizei Donauwörth mit. Eine 25-Jährige war mit ihrem Auto gegen 16.35 Uhr von der Wörnitzstraße unterwegs und wollte in die Abt-Cölestin-Straße einbiegen.

Frau übersieht vorfahrtsberechtigten Wagen

Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Wagen, der von einem 35-jährigen Donauwörther gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Die Unfallverursacherin erwartet nach Angaben der Polizei nun ein Bußgeldbescheid. (dz)

