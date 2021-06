Zwei Unfälle vor Schnellimbiss in Donauwörth

Im Umfeld der Schnellimbisse an der Westspange in Donauwörth haben sich am Mittwochabend zwei Unfälle ereignet. Eine junge Frau hatte dabei großes Glück.

Innerhalb weniger Stunden hat es am Mittwoch im Umfeld der Schnellimbisse an der Westspange in Donauwörth gleich zweimal gekracht. Durch glückliche Umstände blieb es bei Blechschaden.

Um 18.50 Uhr hielt laut Polizei ein 47-Jähriger mit seinem Auto verkehrsbedingt vor dem Kreisverkehr an. Ein Pkw-Fahrer, der nachfolgte, bemerkte dies nicht und krachte auf das Heck des anderen Pkw. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die beiden Männer blieben unverletzt.

Auto schanzt bei voller Fahrt auf eine Fußgängerinsel

Um 21.20 Uhr verursachte eine 19-Jährige einen recht heftigen Unfall. Sie fuhr an denn Imbissen und einem Tierzubehörmarkt vorbei, meinte, in der dort neben den Autos stehenden Gruppe eine Freundin erblickt zu haben, schaute bei voller Fahrt auf das Gelände, kam mit dem Pkw nach links von der Straße ab, schanzte auf eine Fußgängerinsel und prallte mit voller Wucht gegen ein Verkehrszeichen. Glücklicherweise, so die Polizei, seien in diesem Moment dort keine Passanten unterwegs gewesen. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 2000 Euro. (dz)

