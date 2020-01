vor 8 Min.

„Donauwörth handelt ethisch“

Der Startschuss ist gefallen. Was hinter dem Projekt steht und welche Aktionen es gibt

„ Donauwörth handelt ethisch“ unter diesem Motto sind die erste Faire Woche und die drei Ausstellungen durch den Schirmherrn Oberbürgermeister Armin Neudert und Andreas Plohmann, Sprecher der Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Donauwörth, in der Sparkasse eröffnet worden.

Johann Natzer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Donauwörth, begrüßte die Ehrengäste und stellte den Zusammenhang zur Sparkasse her: „Fairtrade ist nicht nur fair mit Waren handeln, sondern auch der faire und vertrauensvolle Umgang mit Dienstleistungen.“ Plohmann lobte das geplante Gesetz zur fairen Lieferkette und die freiwillige Selbstverpflichtung der sieben großen deutschen Handelsketten auf existenzsichernde Löhne und Einkommen für Bauern- und Arbeiter in den globalen Lieferketten. „Die Überschrift ,Weltladen schließt’, weil fair gehandelte Waren in allen Geschäften üblich sind und das Gesetz seine Wirkung nicht verfehlt, wird in den nächsten Jahren – zumindest aus diesem Grund – nicht kommen. Der Weg ist noch sehr lange“, so Plohmann. Das Programm der Fairen Woche für jede Altersklasse stellte im Anschluss Oberbürgermeister Neudert vor. Der Vorsitzende des Vereins Solidarität für Eine Welt, Klaus Probst, führte kurz in der Sparkasse in die Ausstellung „Faire und soziale Nachhaltigkeit“ und im Anschluss in die „Botschafter-Ausstellung“ in der Raiffeisen-Volksbank ein. Beide Ausstellungen, sowie die „Quinoa-Ausstellung“ im Weltladen sind nun bis zum 24. Januar während der Öffnungszeiten zu sehen.

Alle Teilnehmer sind sich laut Pressemitteilung einig: „Wenn wir die Ziele für eine weltweit nachhaltige Entwicklung und den Fairtradehandel vorort tatsächlich umsetzen wollen, sind nicht nur Veränderungen in Politik und Wirtschaft, sondern in erster Linie auch in unserem Lebens- und Arbeitsalltag nötig.“

Zahlreiche Kooperationspartner

Zahlreiche Kooperationspartner, vor allem die Steuerungsgruppe Fairtrade mit der Stiftung Sankt Johannes, dem Gymnasium, den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden, der City-Initiative-Donauwörth, dem Weltladen Donauwörth sowie Bürger der Stadt waren mit den Vorbereitungen der Fairen Woche und anderer fairer Projekte unter dem Dach „Donauwörth handelt ethisch“ beteiligt. Die Faire Woche läuft bis zum 24. Januar. Am heutigen Mittwoch findet eine Bastelaktion im Weltladen Donauwörth statt und am Donnerstag geht es weiter mit der Podiumsdiskussion unter dem Motto „… und dann noch kurz die Welt retten! - Donauwörth und die internationalen Nachhaltigkeitsziele“ im Doubles Starclub.

Mit dem Punkmusical „Global Playerz“ am Freitag, 24. Januar, um 19 Uhr im Saal des Türkischen Kultur- und Sportvereins ) in der Augsburger Straße schließt die erste Donauwörther Faire Woche. Kartenvorverkauf für das Musical bei Buchhaus Greno, im Weltladen, sowie in der Städt. Tourist-Information, bei allen anderen Aktionen ist der Eintritt frei. (pm)

