Symbole an Weihnachten: Wenn der Himmel voller Sterne hängt

Dass Weihnachten nicht weit ist, kann man überall sehen, hören, schmecken, riechen und sogar anziehen. Auf den Spuren der weihnachtlichen Symbole und Legenden.

Weihnachten steht vor der Tür. Es ist es schwer, das nicht zu bemerken. Schon Ende August sind in manchen Geschäften Spekulatius und Lebkuchen aufgetaucht, die ersten Vorboten der Saison. Traditionell wird erst nach Totensonntag dekoriert, aber mancherorts sind schon lange vorher im Straßenbild und in den Schaufenstern Tannengirlanden, Christbäume oder Weihnachtsmann- und Rentierfiguren zu sehen. Im Radio werden die Werbespots von klingenden Glöckchen oder von sonorem "ho ho ho" begleitet. Spätestens am ersten Advent sind sie überall, die Zeichen der Weihnachtszeit.

Wer ist der bärtige Mann mit dem roten Kostüm?

Man müsste schon von einem anderen Stern kommen, um diese Zeichen nicht deuten zu können. Wer ist der bärtige Mann da in dem roten Kostüm und was hat er in seinem Sack? Schwer vorstellbar, dass jemand solche Fragen stellt. Wir wissen, warum in Schaufenstern plötzlich grimmig dreinblickende Männchen aus Holz stehen oder kleine geflügelte Kindergestalten mit Musikinstrumenten in der Hand an Fäden hängen. Uns ist klar, was Nussknacker, Räuchermännchen und Engel mit Weihnachten zu tun haben. Das ist nicht anders als bei Verkehrszeichen. Wer auf der Straße unterwegs ist, weiß genau, was ein auf der Spitze stehendes rotes Dreieck bedeutet. Diese Regeln sind vom Gesetzgeber festgelegt. Die Aufforderung, "Vorfahrt gewähren!" könnte genauso gut mit einer violetten Blume dargestellt werden. Es müssen nur alle den Sinn des Zeichens verstehen.

Weihnachten: Die meisten Zeichen und Symbole sind nicht willkürlich ausgedacht

Die meisten Zeichen und Symbole sind nicht willkürlich ausgedacht worden, sie leiten sich aus Traditionen ab, die sehr alt sein können. Manche Symbole verkörpern das, was sie darstellen, weil sie der Sache ähnlich sind oder ähnliche Eigenschaften haben. Das muss jedoch nicht so sein. In diesem Fall verbinden Legenden das Symbol mit der Botschaft. Manchmal stehen sogar Irrtümer Pate bei einer solchen Verbindung.

Der Donauwörther Jupp Schmitz war ein begeisterter Heimwerker und liebte die Nussknacker aus dem Erzgebirge. Nach einem Besuch des Schwäbischwerder Kindertages hat er diesen Donauwörther Wachsoldaten angefertigt. Foto: Luitgard Rühmann

Die Taube ist allgemein bekannt als Symbol für den Frieden. Dabei gehört der Vogel in Wirklichkeit zu den aggressiveren Arten. Die Taube spielt in der biblischen Erzählung von der Arche Noah eine Rolle, sie fliegt mit einem Ölzweig im Schnabel zum Schiff zurück und verkündet so, dass die Flut ein Ende hat. Tauben galten über Jahrhunderte hinweg als besonders sanfte und liebevolle Tiere. Man glaubte fälschlich, sie hätten keine Gallenblase und seien daher frei von Bosheit. Auch der Heilige Geist wird als Taube dargestellt. Zum Wappentier der Antikriegsbewegung wurde der Vogel im 20. Jahrhundert.

Schon immer haben Menschen bestimmte Ideen mit Hilfe von Zeichen ausgedrückt. Der Fisch als frühes Zeichen für das Christentum wurde nicht gewählt, weil er unter Wasser ein so gottgefälliges Leben führt. Im Neuen Testament spielen Fische eine wichtige Rolle, Jesus vermehrt sie und Petrus wird vom gewöhnlichen zum Menschenfischer. Das Wort "Ichtys", griechisch für Fisch, lässt sich als "Chiffre für Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser" lesen. Der Fisch symbolisiert in frommer Deutung aber auch die verborgene Wahrheit, die Jesus ans Tageslicht gebracht hat. Theologen des Mittelalters liebten es, Tieren, Pflanzen und Mineralen bestimmte christliche Tugenden zuzuschreiben.

Die Zeichen an Weihnachten wollen uns etwas sagen

Starke Symbole enthalten eine Botschaft und sind nicht nur schmückendes Beiwerk. Natürlich spielen bei einem Fest wie Weihnachten zahlreiche Zeichen eine Rolle, die den Sinn des Festes symbolisieren. Manche sind sehr alt, andere jüngeren Datums, manche stammen direkt aus der Bibel und verbreiten eine christliche Botschaft, andere betreffen eher die weltlichen Aspekte des Festes. 24 davon werden im diesjährigen Adventskalender "Weihnachtliche Symbole und ihre Legenden" ab 1. Dezember auf der Internetseite dieser Zeitung vorgestellt.

Die Kerze steht an Weihnachten für Geborgenheit. Foto: Peter Kleist (Symbolbild)

Zu den biblischen Symbolen der Weihnachtszeit gehören zum Beispiel die drei Weisen aus dem Morgenland, die im Volksglauben zu den Heiligen Drei Königen wurden. Sie standen ursprünglich für den nichtjüdischen Teil der Menschheit, zu dem Christus ebenfalls gekommen ist. Später repräsentierten sie als Jüngling, Erwachsener und Greis die drei Menschenalter und noch später die drei damals bekannten Weltteile, Europa, Afrika und Asien. Auch ihre Geschenke sind hoch symbolisch: Weihrauch steht für das Göttliche, Gold für die Königsmacht und Myrrhe für den späteren Opfertod des Kindes. Der Stern, der den Weisen den Weg zur Krippe weist, steht für himmlische Führung, aber auch für ein Licht der Hoffnung in der Dunkelheit, ebenso wie die Kerze, die auch Geborgenheit verbreitet.

Auch die Glocke, die Verkünderin bedeutender Neuigkeiten, symbolisiert die frohe Botschaft der Weihnachtsgeschichte - obwohl sie in der Bibel gar nicht läutet. Von der Nuss, die auf keinem Gabenteller fehlen darf, heißt es, sie sei wie der christliche Glaube selbst, mit ihrer harten Schale und dem süßen Kern.

An Weihnachten gibt es nicht nur christliche Symbolik

Für andere Symbole lassen sich nur mit sehr viel gutem Willen christliche Bezüge herstellen - oder sie werden gleich den heidnischen Wurzeln des Festes zugeordnet. Der Mistelzweig beispielsweise wird gerne mit den Druiden in Verbindung gebracht und ist zum Symbol der erotischen Liebe in der Weihnachtszeit geworden. Dieser in der deutschen Weihnachtstradition eher nebensächliche Aspekt ist heute in der englischsprachigen Popkultur neben den Geschenken von Santa Claus (für die Kleinen) das zentrale Thema der Festtage. Nicht umsonst gehört der September im christlichen Kulturkreis zu den geburtenstärksten Monaten.

Manche Symbole, die scheinbar nichts mit dem Fest zu tun haben, verbindet in Wirklichkeit eine lange Tradition mit der heiligen Zeit. Bergmännisches Weihnachtsbrauchtum zum Beispiel hat sich aus dem Erzgebirge in ganz Deutschland verbreitet. Für die Menschen, die ihre Arbeitszeit in dunklen Gängen unter Tage verbrachten, war das Lichterfest ein Höhepunkt des Jahres. Als der Bergbau unrentabel wurde, verlegten sich viele Bewohner der Region darauf, Holzspielzeug und Figuren wie Nussknacker und Räuchermännchen für die Weihnachtsmärkte herzustellen. Daher gehören heute auch hölzerne Bergknappen mit weißer Hose, schwarzer Jacke und grüner Mütze zur weihnachtlichen Folklore, obwohl auf den ersten Blick keine Verbindung zwischen einem Bergwerk und dem Weihnachtsfest besteht.

Es kommen immer wieder neue Symbole hinzu: Rentiere, rote Mützen und Lebkuchen

Und immer wieder kommen neue Symbole hinzu. Rentiere passen in die Weihnachtszeit, weil sie im hohen Norden leben, wo es kalt ist und jede Menge Schnee liegt. In den 1820er-Jahren etablierten Dichter in den USA die Figur des Santa Claus als Gabenbringer. Clement Clark Moor stellte ihm acht Rentiere als Zugtiere für seinen Schlitten zur Verfügung. Ihre Namen, Dasher und Dancer und Prancer und Vixen, Cupid und Commet und Donner und Blitzen, sind heute jedem Kind in Amerika bekannt. Es dauerte mehr als hundert Jahre, bis Rudolph, das Rentier mit der roten Nase, hinzustieß. Das Kerlchen, das von seinen Artgenossen so lange gehänselt wurde, bis Santa ihn bat, seinem Schlitten voran zu leuchten. Heute ist Rudolph international berühmt und steht als Symbol für den Außenseiter, der an Weihnachten die Chance seines Lebens bekommt.

Mit der im Alltag getragenen roten Mütze des Weihnachtsmanns und dem "ugly christmas sweater", dem möglichst geschmacklos gestalteten Weihnachtspullover, gibt es zwei postmoderne Symbole aus dem englischsprachigen Raum, die man sogar anziehen kann. Man demonstriert damit eine ironische Haltung gegenüber dem Fest, macht aber trotzdem mit.



In der Sonnenstraße in Donauwörth grüßt dieser freundliche Engel - natürlich auch ein Symbol der Weihnachtszeit. Foto: Barbara Wild

Die Symbole der Weihnachtszeit fallen nicht nur ins Auge, man kann sie auch mit den anderen Sinnen wahrnehmen. Weihnachten klingt, schmeckt und duftet. Wenn wir einen Lebkuchen und eine Tasse Glühwein genießen und dazu spielt ein Posaunenchor "Vom Himmel hoch…", dann wissen wir, es wird Weihnachten. Und wenn es dann auch noch schneit, dann ist ein Weihnachtswunder geschehen.