vor 2 Min.

Drei Jahre in Bangladesch – eine junge Diplomatin erzählt

Plus Ines Dworschak-Borg aus Ebermergen ist Diplomatin - mit einem Alltag, der sie ihr Berufsleben lang rund um die Erde führt. Das hat Licht- und Schattenseiten.

Von Barbara Würmseher

Der Sprung ist gewaltig und der Kulturschock könnte kaum größer sein: Ines Dworschak-Borg hat es aus dem knapp 1000-Seelen-Dorf Ebermergen nach Bangladesch katapultiert und dort direkt in die 8,9 Millionen Einwohner starke Hauptstadt Dhaka.

Auf der einen Seite ist da die schwäbische Beschaulichkeit mitten im Donau-Ries-Kreis. Dort hat die 26-Jährige ihre Wurzeln, fühlt sich geerdet und ist im Familien- und Freundeskreis halt einfach nur „die Ines“. Auf der anderen Seite steht sie rund 10000 Kilometer von dort entfernt im Status der Diplomatin „schon fast auf königlichem Hoheitsniveau“, wie sie sagt. Sie erfährt in Bangladesch ehrfürchtige Behandlung und behauptet sich zudem mit ihrer Arbeit als junge, blonde, hellhäutige Frau inmitten einer muslimisch-patriarchalischen Gesellschaft. Was für Kontraste!

Bangladeschs Hauptstadt Dhaka ist mit 8,9 Millionen Einwohnern die größte Metropole des Landes. Drei Jahre lang lebte Ines Dworschak-Borg dort. Die Diplomatin aus Ebermergen hatte einen bewegten Alltag, der ihr ebenso die Armut der Bevölkerung vor Augen führte, wie er sie auch mit hochgestellten gesellschaftlichen Kreisen in Berührung brachte. Unsere Fotos zeigen sie (von unten links im Uhrzeigersinn) bei einer Hochzeit im Sari, einem Schulprojekt zum Thema Hygiene, bei einer Aktion mit Hilfstierärzten auf dem flachen Land und bei einer Auszeichnung Schulbester. Dazu eine Landkarte von Bangladesch und einen Blick in Dhakas Altstadt.

Zwischen tiefster Armut und großem Reichtum

Drei Jahre lang lebt Ines Dworschak-Borg zwischen der pulsierenden, mitunter chaotischen Metropole Dhaka, die im Verkehr zu ersticken droht, und unterentwickelten Landstrichen „irgendwo im Nirgendwo“. Sie lernt tiefste Armut und unermesslichen Reichtum kennen. Sie ist im Viertel der Deutschen Botschaft quasi im goldenen Käfig untergebracht und sucht doch außerhalb der vorgesehenen wenigen Quadratkilometer den Kontakt zu den Einheimischen.

All das ist Lichtjahre vom Leben jener Ines entfernt, die 2013 am Donauwörther Gymnasium ihr Abitur macht und beruflich vollkommen unentschlossen ist. Um sich zu orientieren, beschließt die sprachbegabte junge Frau, ein Jahr als Au-pair-Mädchen nach Schweden zu gehen. Dort lernt sie in Stockholm nicht nur ihren heutigen Ehemann Tim Borg kennen, sondern erhält von ihrem Gastvater auch den entscheidenden Tipp für ihren weiteren Weg: „Geh doch in den diplomatischen Dienst!“

Bild: Dworschak-Borg

"Angela Merkel ist kleiner, als man meint"

Ines überlegt. Sie informiert sich, bewirbt sich, durchläuft ein strenges Aufnahmeverfahren beim Auswärtigen Amt, wird genommen, beginnt ein dreijähriges duales Studium und macht erste Erfahrungen 2015 beim G-7-Gipfel in Elmau, wo sie auf weltweit führende Politiker und Staatschefs trifft. „ Angela Merkel ist kleiner, als man meint“, erinnert sie sich, „und Barack Obama ist unglaublich sympathisch“.

2017 schließt sie ihr Studium mit dem Diplom ab und geht fortan einen Weg, auf dem ihr Beruf ihr Leben dominieren wird. Sie muss all das, was die meisten von uns als Normalität im Alltag empfinden, den Aufgaben der Diplomatin unterordnen.

Unglaublich abwechslungsreich

Doch diese Aussicht wirkt keineswegs abschreckend auf Ines Dworschak-Borg – sie erliegt vielmehr dem Reiz der Möglichkeiten, die sich ihr bieten. „Ich werde in vielen Ländern dieser Erde leben und arbeiten. Darunter werden attraktive Staaten sein, etwa in Europa oder Nordamerika, aber auch Krisen- und Entwicklungsländer, die mir viel Eigeninitiative und verantwortliche Projekte ermöglichen. Ich werde jedenfalls in meinem Leben beruflich nie zweimal dasselbe machen. Das Ganze ist unglaublich interessant und abwechslungsreich!“

Als ihr Flieger im Sommer 2017 in Dhaka landet – es ist ihre erste Station im Diplomatenstatus –, liegt ein schwerer terroristischer Anschlag in einer Bäckerei dort gerade mal ein Jahr zurück. Damals wurden über 20 Menschen niedergemetzelt. „Die Italiener haben ihre komplette Botschaftsmannschaft dabei verloren“, erzählt Ines Dworschak-Borg, „weil die gerade zum gemeinsamen Frühstück dort war.“

Bild: Dworschak-Borg

Sie will Land und Leute kennen lernen

Unter diesem Eindruck beginnt die junge Frau ihre Arbeit. Vorsichtsmaßnahmen sind geboten. Sie soll das Quartier rund um die Deutsche Botschaft am besten kaum verlassen, so lautet die offizielle Empfehlung. Polizeikontrollen stehen vor dem Eingang. „Es gibt ein paar Klubs, in denen man sich bewegen darf, dort mutet es wie Pauschalurlaub an“, schildert Ines Dworschak-Borg. Sie aber will etwa anderes. Sie will Land und Leute kennenlernen und sich nicht auf ein paar Straßenzüge beschränken lassen.

Ihre Termine und Projekte bringen sie zu den Menschen. Was aber hat ein Diplomat genau zu tun? „Das lässt sich nicht ganz einfach sagen“, versucht die 26-Jährige, einen Einblick zu geben. „Wir sind personell nicht allzu üppig besetzt, deshalb müssen wir Generalisten sein. Es geht darum, Entwicklungsprojekte zu unterstützen, auch im politischen Bereich präsent zu sein, auch geht es darum, Visa auszustellen.“ Sie nimmt an Empfängen und Eröffnungen teil, hält Reden, stellt sich bei Pressekonferenzen den Fragen der Journalisten, besucht die Menschen in Schulen und auf dem flachen Land, wo es um die Umsetzung von Konzepten geht.

Einmal ist sie in einem Dorf zu Gast, wo tiermedizinische Hilfskräfte ausgebildet wurden. Dann wieder zeichnet sie an einer Schule die besten Schüler aus. Ein anderes Mal wird Kindern die Bedeutung von Händewaschen und Hygiene generell vermittelt. Ines Dworschak-Borg ist dabei.

Bild: Dworschak-Borg

Viele Repräsentationspflichten

Oft hat sie zu repräsentieren, ist schmückendes Beiwerk und wertet eine Veranstaltung rein durch ihre Anwesenheit auf. Damit aber will sich die junge Frau nicht zufriedengeben: „Ich habe etwas zu sagen und will mich mit meinen Anliegen durchsetzen.“ Ines freut sich, mit kleinen Projekten etwas bewirken zu können. Ehrenamtlich geht sie zwei Jahre lang jeden Freitag in ein Kinderheim, um den Mädchen und Jungen Englisch beizubringen. Sie spricht es – neben Französisch und Schwedisch – fließend. Bangla, die Landessprache, beherrscht sie rudimentär und versteht aber das meiste.

Die junge Frau versucht, in den drei Jahren ihres Aufenthalts, so viel wie möglich an Eindrücken mitzunehmen. „Ich will mein Leben nicht auf den goldenen Käfig reduzieren“, ist ihre Devise. Und so ist sie oft Gast auf Hochzeiten – „die sind furchtbar anstrengend für das Brautpaar, das oft seine Gäste gar nicht kennt“. Sie setzt sich im Auto selbst ans Steuer und versucht, im chaotischen Verkehr voranzukommen – „es gibt zwar Verkehrsregeln, aber im Großen und Ganzen gilt das Gesetz des Stärkeren. Fußgänger gibt es praktisch nicht. Das wäre lebensgefährlich.“





"Man spürt den Schmutz beim Einatmen"

Sie erlebt ein Klima, das im Sommer bei 40 Grad Celsius und hoher Luftfeuchtigkeit tropisch ist, im Winter die schlechte Bauweise der Häuser spürbar macht. „Da sitzt man dann bei 15 Grad frierend im zugigen Zimmer.“ Abgase und Industrie bringen eine hohe Luftverschmutzung mit sich. Ines Dworschak-Borg erzählt: „Ab Oktober, wenn der Monsun vorbei ist und kein Regen mehr fällt, der den Schmutz wegspülen kann, ist dieser Dreck sichtbar und spürbar. Man kann ihn anfassen und man fühlt ihn beim Einatmen.“ Sie erlebt die Mückenplage: „Wenn man auf dem Sofa sitzt, um im Fernsehen einen Film anzusehen, wedelt man ständig mit so einem elektrischen Schläger um sich, um sich gegen die Stechmücken zu wehren.“

Drei Jahre lang saugt Ines Dworschak-Borg dieses Leben in Bangladesch in sich auf. Sie genießt es auch, Reisen in die benachbarten südostasiatischen Staaten zu unternehmen, sitzt auf einem Plateau in Nepal und ist dankbar für den grandiosen Ausblick, der sich ihr bietet. „Aber natürlich ist all das auch strapaziös“, sagt sie im Rückblick. „Mehr als drei Jahre hätte ich es auch nicht machen wollen.“

Bild: Dworschak-Borg

Ihre Ehe ist eine Fernbeziehung

Ihre Ehe führt sie als Fernbeziehung. Ihr Mann Tim kommt jeweils für ein paar Monate zu Besuch, um dann wieder in Schweden seinem Beruf als Schreiner nachzugehen. Der Rest läuft via Skype und mit anderen elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten. Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, darin sieht sie für sich keinen Widerspruch. „Ich habe viele Kollegen, die Söhne und Töchter haben. Unser Beruf ist durchaus familienfreundlich.“

Immer wieder auch zieht es die junge Diplomatin nach Hause zurück. Nach Ebermergen. „Meine Familie und meine Freunde sind mir immens wichtig. Sie holen mich stets auf den Boden der Tatsachen.“

Jetzt ist sie in Athen

Heuer im Juli hat sie ihren Abschied von Bangladesch genommen. Die nächste Station liegt näher: Athen. Dort hat sie ihren Dienst bereits aufgenommen. Sie genießt es, europäischer zu leben, freier zu leben. In ein paar Jahren wird es dann auch von dort wieder weitergehen. „Ich weiß noch nicht was, aber sicher ist, dass ich mein ganzes Berufsleben hindurch die Chance habe, Dinge zu erleben, die andere nie erleben werden“, sagt Ines Dworschak-Borg. „Und ich kann dabei ganz viel auch über mich selbst lernen ...“

Informationen zum Beruf des Diplomaten finden sich im Internet unter www.auswaertiges-amt.de/de/karriere. Dort gibt es auch Blogs mit Erfahrungsberichten aus dem Alltag.

Themen folgen