vor 49 Min.

Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall bei Oberpeiching

Bei einem Verkehrsunfall beim Rainer Ortsteil Oberpeiching werden drei Personen leicht verletzt. Darunter ein 5-jähriges Kind.

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag bei Oberpeiching gewesen. Eine 37-jährige Autofahrerin fuhr gegen 14.30 Uhr auf der Staatstraße 2047 in Richtung Rain. Sie wollte nach links, Richtung Oberpeiching, abbiegen. Ihr folgte ein weiteres Auto.

Ein 41-jähriger, der in die gleiche Richtung fuhr und den Abbiegevorgang der Frau nicht bemerkte, wollte beide vor ihm fahrenden Fahrzeuge überholen und fuhr in die linke Seite der Linksabbiegerin.

Unfall bei Oberpeiching: Feuerwehr mit 20 Kräften am Ort

Der Fahrer des überholenden Fahrzeugs, die Abbiegende und deren 5-jährige Tochter wurden leicht verletzt. Alle drei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die freiwillige Feuerwehr Rain war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. (dz)

