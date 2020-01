vor 34 Min.

Drei Männer besprühen Wand mit Graffiti

Zwei Schriftzüge „verzieren“ nun einen Edeka-Markt.

Ein Zeuge beobachtete am Samstagabend gegen 21.30 Uhr drei junge Männer, wie diese die Außenmauer des Edeka-Marktes in der Andreas-Mayr-Straße mit Graffiti besprühten und anschließend mit einem Auto weg fuhren. Der Mann verständigte dann die Polizei von zu Hause aus. Vor Ort stellten die Beamten ein frisches, etwa zwei mal fünf Meter großes Graffiti mit den Schriftzügen „Straßenbande“ und „187 BONEZ MC FROST“ an der Wand fest. Die sofort begonnene Fahndung nach den drei Sprayern verlief bislang erfolglos.

Themen folgen