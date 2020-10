vor 16 Min.

Drogen: 27-Jähriger bricht in Tapfheim zusammen

Ein junger Mann hat in der Gemeinde Tapfheim Rauschgift konsumiert. Die Auswirkungen waren heftig.

Ein junger Mann hat am Mittwoch in der Gemeinde Tapfheim Rauschgift konsumiert und ist dann zusammengebrochen. Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Der 27-Jährige konsumierte nach Angaben der Gesetzeshüter am Abend in seiner Wohnung eines Mehrfamilienhauses eine illegale Kräutermischung. Er begab sich anschließend gegen 22.30 Uhr auf den Balkon seiner Wohnung, wo er nach Angabe mehrerer Zeugen lautstark Wahnvorstellungen einer angeblichen Verfolgung ihn betreffend äußerte. Der Mann erlitt zunächst einen „psychischen Schub“, so die Polizei. Dann brach er körperlich vollkommen zusammen, übergab sich mehrfach und wechselte in einen depressiven Gemütszustand.

Tapfheimer wird nach Konsum von Drogen in Klinik eingeliefert

Zwei Streifenbesatzungen kümmerten sich um den 27-Jährigen. Auf Grund seines unklaren medizinischen Zustandes brachte das Rote Kreuz den Mann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Beamten stellten den in der Wohnung verbliebenen Rest der Kräutermischung sicher und zeigten den Mann wegen Verdachts einer Straftat nach dem Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) an. (dz)

