vor 54 Min.

Drogen: Ermittlungen gegen eine 18-Jährige

Eine Verkehrskontrolle in Wemding hat Folgen für eine junge Frau. Die Polizei forscht weiter nach.

Die Polizei ermittelt gegen eine 18-Jährige aus dem nördlichen Donau-Ries-Kreis wegen möglicher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ausgangspunkt war eine Kontrolle am Montagabend in der Altstadt in Wemding. Eine Streifenbesatzung hielt um 21 Uhr ein Auto an, das ohne Licht unterwegs war. Am Steuer saß ein 22-Jähriger. Im Laufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Beifahrerin offenbar deutlich unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Die junge Frau holte auf Nachfrage hin einen sogenannten Crusher (Mahlgerät) aus ihrer Jackentasche, an dem Marihuana haftete. Die Polizisten stellten das Gerät sicher.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Gesetzeshüter den Wagen und das Zimmer der 18-Jährigen. „Die Ergebnisse sind momentan Gegenstand der Ermittlungen“, teilt die Polizei dazu mit. (pm)

