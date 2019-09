Düngeverordnung: Wenn der Nachbar mehr machen darf

Plus Amtsleiter Manfred Faber kritisiert eine „unlogische“ Handhabung bei den Vorschriften zur Düngung. In benachbarten Württemberg ist in der Regel mehr erlaubt.

Wer meint, dass er als Bauer das gleiche Recht hat auf seinem Feld wie der Nachbar, der irrt sich. In Bezug auf die Düngung landwirtschaftlicher Flächen gibt es unterschiedliche Vorschriften, je nach Lage – und offenbar auch je nach Bundesland. U

nd so sieht sich ein Bauer aus dem Kreis Donau-Ries meist etwas strengeren Regeln unterworfen als sein Berufskollege im württembergischen Nachbarlandkreis. Das berichtet Manfred Faber, Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Nördlingen.

Grund für dieses Ungleichgewicht ist die Ausweisung sogenannter „Roter Gebiete“ durch die Landesbehörden. Auf ihnen darf nur wesentlich begrenzter gedüngt werden als in „grünen Gebieten“. Im bayerischen Durchschnitt sind gut 25 Prozent der Flächen rot markiert, im Landkreis Donau-Ries ist es sogar die Hälfte.

Hinter dem Grenzstein alles anders?

Das sorgt bisweilen für Unmut, besonders in zu Baden-Württemberg angrenzenden Gebieten: Da liege, wie Faber berichtet, das rote bayerische Feld just neben dem grünen württembergischen. Ist die Bodenbeschaffenheit, die Flora und Fauna einen Meter hinter dem Grenzstein tatsächlich so gänzlich anders – oder werden auf ähnlichen Arealen unterschiedliche Gewichtungen angesetzt?

Von außen betrachtet zeigen sich durchaus Ungereimtheiten. Auch für den Experten Faber beinhaltet das bisherige Prozedere bezüglich der Düngevorschriften einige offene Fragen – es sei schlichtweg „unlogisch“, dass es jene Unterschiede zwischen den Nachbarländern gebe.

In Baden-Württemberg gebe es wesentlich mehr grüne Gebiete. Der bayerische Bauer, der in roten Gebieten ackert, hat dort mehr Vorschriften zu beachten, muss sehr exakt über die Düngung Buch führen. Das Ganze sei nur dann nachvollziehbar, wenn für den Nachbarn das gleiche offensichtlich das Gleiche gälte. Das scheint offenbar nicht so zu sein, wie Faber resümiert.

Ziel ist weniger Stickstoff im Boden

Doch eines ist klar, wie der Behördenleiter berichtet: In den vergangenen Tagen sah sich die EU veranlasst, von Deutschland zu verlangen, weniger Stickstoff in die Böden einzubringen. Das sei grundsätzlich in Ordnung, sagt Faber, solange die landwirtschaftliche Produktion nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt wird. Ein Problem sei des Öfteren der jeweilige Standort der Grundwassermessstellen – sie lägen oft sehr oberflächennah. Der tatsächliche Nitratwert des Grundwassers werde so womöglich verzerrt dargestellt.

Und so stelle sich durchaus auch die Frage, ob erneute Verschärfungen nicht zu starke Eingriffe in das bäuerliche Wirtschaften darstellten. Faber betont die Wichtigkeit von Regeln, gerade im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Gewässerschutz, diese müssten aber verhältnismäßig und nicht erdrückend sein. Und: Sie sollten nachvollziehbar fair sein – und nicht je nach Region oder Bundesland abweichend.

Viele richtige Neuerungen

Fraglos ist indessen für Faber, dass es zahlreiche richtige Neuerungen im Hinblick auf den Umweltschutz gibt. Dass es beispielsweise Gewässerrandstreifen geben soll (wie es in einigen Bundesländern bereits Vorschrift ist), auf denen nicht gedüngt werden darf. Oder dass die Düngung am Hang in der Regel untersagt wird. Auch bei diesem Thema scheint keine Schwarzweißmalerei möglich. Doch Fairness und Chancengleichheit müssten nun mal gegeben sein.