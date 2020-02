19.02.2020

Ehrenamt: Informationen zum Veranstaltungsrecht

Wunschthema der Landkreisbürger wird bei einem Abend in Huisheim aufgegriffen

Ehrenamtliche und Vereinsvertreter können sich am Dienstag, 31. März, um 18 Uhr in der Sualafeldhalle Huisheim zum Thema Veranstaltungsrecht informieren. Der Termin ist Teil der Bildungsreihe für Ehrenamtliche. Referent der weitläufigen Materie ist der Münchner Rechtsanwalt Richard Didyk.

Das Veranstaltungsrecht ist nach Angaben des Landratsamts ein weiteres Wunschthema der Landkreisbürger. Es sei in Kooperation mit der Hanns-Seidel-Stiftung entstanden. „Ein extrem wichtiges Thema“, betont Landrat Stefan Rößle, der selbst Vereinsvorsitzender ist. Richard Didyk will auf den rechtlichen Rahmen, auf Haftungsfragen und gesetzliche Bestimmungen rund um die Planung und Durchführung von Vereinsveranstaltungen eingehen. Der Referent beantwortet auch Fragen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Online-Anmeldung über donauries.bayern/veranstaltungsrecht ist jedoch erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Organisiert wird der Abend vom Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement. Das Material zum Vortrag wird der Behörde zufolge im Nachgang auf dem Regionalportal des Landkreises veröffentlicht. Gleiches geschah bereits mit dem Inhalt der Fortbildungsveranstaltungen zum Datenschutz und Vereinsrecht. Ehrenamtliche können auch im persönlichen Kontakt oder auf dem Regionalportal unter donauries.bayern/ehrenamt Arbeitsmaterialien für ihren Einsatz erhalten oder an Ausschreibungen teilnehmen. Kontakt zum Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement in der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit können Interessierte unter der Telefonnummer 0906/74-143 oder per E-Mail unter ehrenamt@lra-donau-ries.de aufnehmen. (pm)

